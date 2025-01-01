انت الأن تتابع خبر ما حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد مغادرته من المستشفى؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان مرهقاً عندما عاد من الكنيست "البرلمان" بعد حضوره جلسة لتصويت على مشروع قانون يتعلق بالميزانية.

تعرض نتنياهو لوعكة صحية

وذكرت الصحيفة العبرية نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر إن:" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاد الليلة الماضية إلى مستشفى هداسا عين كارم مرهقًا".

وكان رئيس الوزراء قد غادر من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، للإدلاء بصوت على قانون الميزانية لضمان الموافقة على التشريع، رغم أوامر الأطباء بضرورة بقاءه في المستشفي بعد هذه العملية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لن يخرج من المستشفى اليوم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان حول العملية الجراحية التى تمت لنتنياهو، بأنها نجحت دون مضاعفات. وأنه أصبح في حالة جيدة.

وكانت وسائل إعلام عبرية سبق وأعلنت أنه من المتوقع أن يقضي عدة أيام تحت المراقبة في جناح الإنعاش المحصن، وسط مخاوف من أن يتم استهدافه بنيران الصواريخ أو القذائف وسط الحرب المستمرة.

وكان رئيس الوزراء تحت تأثير التخدير الكامل لإجراء العملية، والتي قال مكتبه إنها مقررة بعد أن اكتشف الأطباء وجود عدوى في المسالك البولية نتيجة لتضخم حميد في البروستاتا.

نتنياهو وسجله الصحي