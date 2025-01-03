انت الأن تتابع خبر صور.. إعلام الاحتلال: جباليا تحولت لـ"مدينة أشباح" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن العملية العسكرية للجيش في مخيم جباليا ومحيطه، والمتواصلة منذ ثلاثة أشهر، وما خلفته من دمار هائل وغير مسبوق في المباني والبنى التحتية ومختلف مناحي الحياة.

وقالت صحيفة (معاريف) إن "الجيش الإسرائيلي يقدر أن القتال في جباليا سيستمر لبضعة أيام أخرى"

وأضافت: رغم الأضرار التي لحقت بحماس شمال قطاع غزة وفي جباليا، فهي تحاول تحدي الجيش الإسرائيلي على أساس نقطة بنقطة".

مدينة أشباح

وأشارت الصحيفة إلى أن جباليا أصبحت مدينة أشباح، وقالت "فقط الكلاب تسير عبر الوحل في الشوارع التي كانت تعج بالحركة، فلم تعد هناك أبنية قائمة".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في وصف مدينة جباليا، وقالت "إذا كان هناك بناء قائم هنا وهناك، فإنه يخترقه شظايا الرصاص والقذائف"، على حد تعبير الصحيفة.

في السياق، أفادت (يديعوت) بإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح متوسطة جراء انفجار عبوة ناسفة بدبابة في مخيم جباليا، الخميس.

من جهتها، قالت صحيفة (هآرتس)، إن "جزءًا كبيرًا من نشاط الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة مرتبط بالأيديولوجية اليمينية المتطرفة وأحلام إعادة المستوطنات ومنع عودة الفلسطينيين"، موضحة أن الأحداث الأخيرة التي شهدها الجيش الإسرائيلي تلقي بظلال من الشك على قدرته على التحقيق بنفسه وتقديم التقارير بشفافية للجمهور.

وقالت في تقرير لها، الجمعة: "لن يكون لدى سكان جباليا أي مكان يعودون إليه بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي الذي دمر المنطقة بأكملها وحولها إلى كومة ركام كما حول شوارعها لمجرد "طين" لا يوجد شارع مرصوف".

وأضافت، "تحولت مهمة الجيش الإسرائيلي من البحث عن المختطفين إلى تدمير جباليا.. جنود سألوا ضباطهم ما هي مهمتنا، أجابوا: تدمير كل شمال قطاع غزة لمنع حماس من البقاء والقضاء على كل "إرهابي" لا زال على قيد الحياة"، على حد تعبيرهم.

وتابعت، "عملية التدمير التي شاهدناها في جباليا أشعرتنا وكأن المنازل مجرد بيوت من ورق".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ قبل من ثلاثة أشهر عملية عسكرية واسعة في جباليا هجّر خلالها عشرات آلاف المواطنين من منازلهم، ودمّر الكثير من المباني وقتل وجرح آلاف الفلسطينيين.

ويعمل جيش الاحتلال على احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة وتهجيرهم تحت وطأة قصف دموي وحصار مشدد يحرمهم من الغذاء والماء والدواء.