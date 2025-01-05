انت الأن تتابع خبر قصف مباغت على مواقع عسكرية جنوب غربي اليمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مواقع قوات الجيش الوطني في الجبهة الشمالية والغربية لمدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال إعلام محور تعز، اليوم الأحد، إن مليشيا الحوثي استهدفت بالمدفعية مواقع لقواته في جبهة عصيفرة وفي جبل هان من مواقع تمركزها خلف تبه ياسين غربي المدينة.

وكانت قوات الجيش، يوم أمس، قد ردت على مصادر نيران مدفعية مليشيا الحوثي الإرهابية بعد استهدافها مواقع الجيش في جبهة الدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز، في ظل تصعيد متواصل لمليشيا الحوثي الإرهابية، في مختلف جبهات تعز، بالإضافة إلى استهداف الأحياء السكنية مخلفة قتلى وجرحى من المدنيين.