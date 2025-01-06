انت الأن تتابع خبر وفاة الشيخ سارية الرفاعي أسلمت الفنانة مي سكاف على يده .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي، اليوم الإثنين، الشيخ سارية الرفاعي، أحد أبرز علماء الدين السوريين، عن عمر ناهز 77 عاماً في ولاية إسطنبول التركية، وذلك إثر تعرضه لجلطة دماغية قبل نحو شهرين.



ونعاه ابنه عمار عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "يوم كنت أخشاه.. الوالد في ذمة الله تعالى".



وتخرّج الشيخ سارية الرفاعي، ابن الشيخ عبد الكريم الرفاعي وأخو الشيخ أسامة الرفاعي، من كلية أصول الدين في الأزهر الشريف، وحصل على درجة الماجستير في عام 1977.



وعمل في مجال الدعوة الإسلامية بعد عودته إلى دمشق، وشارك في عدة مشاريع خيرية واجتماعية، وفق ما ذكرت مؤسسة الذاكرة السورية.

وكان إماماً لجامع زيد بن ثابت في مدينة دمشق، لكنه اضطر إلى مغادرة البلاد بين عامي 1980 و1993، بسبب مضايقات أمنية من قبل النظام السوري السابق.

وبرز الشيخ الرفاعي كأحد العلماء المؤيدين للثورة السورية، ولعب دوراً بارزاً في نجاح الإضراب بمدينة دمشق في 29 أيار 2012، عقب مجزرة الحولة.

وغادر بعدها إلى تركيا، حيث أصبح عضواً في رابطة علماء الشام والمجلس الإسلامي السوري.