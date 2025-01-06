انت الأن تتابع خبر ماكرون: لن نتخلى عن المقاتلين الأكراد في سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين بعدم التخلي عن المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الغرب في مكافحة الإرهاب.



وقال ماكرون في كلمة ألقاها بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين إنه سيبقى "وفيا" لـ"المقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد"، الذين يتصدون للإرهاب ولاسيما لتنظيم الدولة الإسلامية.



ودعا ماكرون إلى "النظر إلى تغيير النظام في سوريا بدون سذاجة"، مشيرا إلى أن فرنسا سترافق العملية الانتقالية "بشكل مطول" من أجل قيام "سوريا سيدة حرة تحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية".