انت الأن تتابع خبر ترامب يدعو إلى فتح بحر الشمال والتخلص من طواحين الهواء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى "فتح" بحر الشمال البريطاني والتخلص من طواحين الهواء في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة.

في أكتوبر، قالت الحكومة البريطانية إنها ستزيد ضريبة الأرباح غير المتوقعة على منتجي النفط والغاز في بحر الشمال إلى 38٪ من 35٪ وتمدد الضريبة لمدة عام واحد. تريد الحكومة استخدام عائدات النفط والغاز لجمع الأموال لمشاريع الطاقة المتجددة.

قال منشور ترامب "إن المملكة المتحدة ترتكب خطأً فادحًا للغاية. افتحوا بحر الشمال. تخلصوا من طواحين الهواء!"

وجاءت تدوينته ردا على تقرير عن خطط شركة أباتشي التابعة لشركة إنتاج النفط والغاز الأمريكية APA Corp للخروج من بحر الشمال بحلول نهاية عام 2029. وتتوقع الشركة أن ينخفض ​​إنتاج بحر الشمال بنسبة 20٪ على أساس سنوي في عام 2025.

كانت شركات النفط تخرج بشكل مطرد من بحر الشمال في العقود الأخيرة، مع انخفاض الإنتاج من ذروة بلغت 4.4 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا في بداية الألفية إلى حوالي 1.3 مليون برميل نفط مكافئ اليوم.

وفي الوقت نفسه، تهدف حكومة حزب العمال إلى مضاعفة توليد طاقة الرياح البحرية أربع مرات بحلول عام 2030 إلى 60 جيجاوات.

شهد بحر الشمال تطويرًا كبيرًا لمزارع الرياح البحرية من قبل بريطانيا والدول الأوروبية، لكن القطاع سريع النمو مر بسنوات صعبة مع تضخم التكاليف بسبب المشاكل الفنية وسلسلة التوريد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما دفع العديد من الشركات إلى مراجعة الاستثمارات.

رفضت هيئة انتقال بحر الشمال، وهي الهيئة التنظيمية للنفط والغاز البحري في بريطانيا، التعليق على منشور ترامب. ولم ترد وزارة أمن الطاقة البريطانية على الفور على طلب للتعليق.

تستهدف بريطانيا إزالة الكربون من قطاع الطاقة إلى حد كبير بحلول عام 2030، وهو ما يعني تقليل اعتمادها على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز وزيادة قدرتها على توليد الطاقة المتجددة بسرعة.

حذر منتجو بحر الشمال من أن ارتفاع معدل الضريبة قد يؤدي إلى انخفاض حاد في الاستثمارات ويخرجون من الحوض المتقادم قبل الزيادات الضريبية الجديدة.

أفادت رويترز في وقت سابق أن شركة هاربور إنرجي، أكبر منتج بريطاني في بحر الشمال، تريد بيع حصص في حقول النفط في بحر الشمال وتحيي خطط الإدراج في الولايات المتحدة. أكملت شركة النفط الأمريكية الكبرى إكسون خروجها من منطقة بحر الشمال في يوليو/تموز من العام الماضي.