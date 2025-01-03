انت الأن تتابع خبر سوريا: اتفاق مع الأردن لتنظيم حركة سيارات السفريات والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" السورية، التوصل إلى اتفاق مع الأردن يسمح بعبور 100 سيارة لشركات السفريات من كل طرف.

وقالت الهيئة في بيان: "بعد التنسيق بين الطرفين السوري والأردني، أسفرت المباحثات عن السماح بحركة سيارات السفريات بين البلدين من خلال التسجيل على منصة سائقي السفريات (100 مركبة لكل بلد) ضمن شروط السفر المعمول بها حالياً".

وأكد البيان منع عمل الحافلات الصغيرة (الفان)، كما شدد على التقيد بعدم نقل البضائع والالتزام بنقل الركاب.