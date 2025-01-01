أهم الأطعمة للعناية بالأطفال حديثي الولادة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يعتبر الاهتمام بتغذية الأطفال الحديثي الولادة من الأمور الهامة والحساسة في رعاية وتنشئة الأطفال الصغار. فهذه المرحلة العمرية الأولى تتميز بنمو سريع وحساسية شديدة للمدخول الغذائي، مما يتطلب اختيار الأطعمة المناسبة بعناية فائقة.

في هذا المقال، سنستعرض أهم الأطعمة الموصى بها وكيفية إدراجها في نظام غذائي صحي لطفلك الرضيع.

الحليب الطبيعي:

يعد الحليب الطبيعي هو الغذاء الأساسي والأمثل لطفلك خلال السنة الأولى من عمره. فهو يوفر كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل في هذه المرحلة العمرية، بما في ذلك البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن. كما أنه سهل الهضم ويتميز بتركيبته المتوازنة. وينصح بالاستمرار في إرضاع الطفل بالحليب الطبيعي حتى عمر عامين على الأقل.

الأطعمة التكميلية:

عند بلوغ الطفل عمر 6 أشهر، يمكن البدء في تقديم بعض الأطعمة التكميلية إلى جانب الحليب الطبيعي. وتشمل هذه الأطعمة الحبوب المطبوخة، والخضروات المهروسة، والفواكه المهروسة. ويجب الحرص على تقديم هذه الأطعمة بكميات صغيرة وببطء لتعويد الطفل على التنوع الغذائي وتجنب أي ردود فعل سلبية. كما ينبغي البدء بإدخال الأطعمة الجديدة واحدة تلو الأخرى لمراقبة أي ردود فعل حساسية أو حساسية.

الأطعمة الموصى بها:

من الأطعمة الموصى بها لحديثي الولادة ما يلي:

– الحبوب المطبوخة: الأرز، والشوفان، والذرة، والقمح.

– الخضروات المهروسة: السبانخ، والجزر، والكوسة، والبطاطا.

– الفواكه المهروسة: التفاح، والموز، والكمثرى.

– البروتينات: اللحوم الخالية من الدهون، والبيض، واللبن.

– الزيوت النباتية: زيت الزيتون، وزيت بذور اللفت.

ونصيحة هامة: تجنب إضافة الملح أو السكر لأطعمة الطفل حتى عمر عام على الأقل، حيث أن ذلك قد يضر بصحته.