انت الأن تتابع خبر مصطفى شعبان في أول إعلان رسمي عن زواجه ورومانسية رسالته ملفتة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على الرغم من معرفة الجميع بزواجه من السيدة هدى الناظر، إلا أن اللممثل المصري مصطفى شعبان أعلن رسمياً للمرة الأولى عن هذا الزواج خلال إطلالة تلفزيونية له.

وفي التفاصيل قال شعبان: