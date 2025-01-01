انت الأن تتابع خبر مصطفى شعبان في أول إعلان رسمي عن زواجه ورومانسية رسالته ملفتة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - على الرغم من معرفة الجميع بزواجه من السيدة هدى الناظر، إلا أن اللممثل المصري مصطفى شعبان أعلن رسمياً للمرة الأولى عن هذا الزواج خلال إطلالة تلفزيونية له.
وفي التفاصيل قال شعبان:
- " قررنا الزواج من فترة، ثم أجلنا القرار بسبب مرض والدي، وبعد شفائه قال لي لازم تتجوز حالا وإلا مش هخرج من المستشفى، فاتجوزنا في حفل عائلي، وحددنا أكثر من موعد للإعلان لكن كانت الظروف غير مناسبة فيتم التأجيل، لكن الحمد لله تمت."
- ووجه شعبان لزوجته رسالة قال فيها :"سنة سعيدة عليها، ويا زين ما خترتي طبعا، وإن شاء الله نعيش أيام سعيدة وحلوة، وأنا مبسوط بيها جدا، وفخور بيها قوي، والحياة بعد الجواز أحلى بكتير."