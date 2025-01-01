هل يغنيك الليزك عن ارتداء النظارة الطبية؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعد عملية الليزك من أبرز الحلول الجراحية المتاحة لتصحيح مشاكل الإبصار مثل قصر النظر، وطول النظر، والاستجماتيزم. ومع تزايد الإقبال على هذه العملية، يظل السؤال الأكثر شيوعًا هو: هل يمكن لعملية الليزك أن تساعد في التخلص من النظارة الطبية بشكل نهائي؟

في هذا السياق، يوضح الدكتور أحمد سعيد، استشاري طب وجراحة العيون، حقيقة هذا التساؤل ويشرح كيفية عمل عملية الليزك.

يشرح الدكتور أحمد سعيد أن عملية الليزك تعتمد على استخدام تقنية الليزر لتعديل سطح القرنية وإعادة تشكيله. الهدف من العملية هو تصحيح انحناء القرنية بحيث يُركَّز الضوء بشكل صحيح على الشبكية، مما يُحسن جودة الرؤية. وأشار إلى أن العملية تستغرق عادةً بضع دقائق فقط وتتم تحت تأثير التخدير الموضعي.

وأضاف الدكتور سعيد أن عملية الليزك تناسب الأشخاص الذين يعانون من مشكلات إبصار بسيطة إلى متوسطة، لكنها قد لا تكون الخيار المثالي لبعض الحالات مثل الأشخاص الذين يعانون من أمراض في القرنية أو جفاف العين الشديد.

أكد الدكتور أحمد سعيد أن الهدف الأساسي من عملية الليزك هو تحسين الرؤية بشكل يسمح للشخص بأداء مهامه اليومية بدون الحاجة إلى ارتداء النظارة الطبية. ولكن، أوضح أن النتائج قد تختلف من شخص لآخر.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى استخدام النظارات في بعض الحالات الخاصة، مثل القيادة الليلية أو القراءة عن قرب. كما أن التقدم في العمر قد يُؤدي إلى ظهور مشكلات أخرى مثل طول النظر الشيخوخي، مما قد يفرض الحاجة إلى النظارات مرة أخرى مع مرور الوقت.

بذلك، على الرغم من أن عملية الليزك قد تمنح العديد من الأشخاص رؤية جيدة دون الحاجة للنظارة الطبية، إلا أن النتائج قد تختلف بناءً على عدة عوامل.