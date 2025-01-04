ميلان يلحق بـ إنتر إلى نهائي السوبر الإيطالي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 12:56 صباحاً - تأهل فريق ميلان لملاقاة جاره إنتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطاليوالتي تحتضنهاالمملكة العربية السعودية بعد فوزه على جوفنتوس في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان إنتر ميلان قد فاز في نصف النهائي الأول على أتلانتا بهدفين دون مقابل.

تقدم جوفنتوس عبر كينان يلدز (د 21) وعاد ميلان عبر كريستيان بوليسيتش من ضربة جزاء (د 71) ولاعب جوفنتوس فيدريكو غاتي خطأ في مرماه (د 76).

وتقام المباراة النهائية بين ميلان وإنتر يوم الإثنين القادم على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية، الرياض.