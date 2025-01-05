كارول سماحة تكشف عن خلافها مع مروان خوري وتتحدث عن الحركات النسوية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تحدثت النجمة اللبنانية كارول سماحة بصراحة عن حياتها الشخصية والفنية في مقابلة مع الإعلامي محمد قيس. كشفت سماحة عن تفاصيل خلافها مع الملحن والمطرب مروان خوري، مؤكدة أنها تركت له الفرصة لإصلاح العلاقة، ولكنها لا تساوم على كرامتها.

خلاف كارول سماحة ومروان خوري

أوضحت سماحة أن خلافها مع مروان خوري يعود إلى موقف قديم لم يعجبها، وأنها تعتبر أن تعاملها الفني معه ساهم في شهرته. وأكدت أنها لا تحمل أي ضغينة، ولكنها لا تستطيع التغاضي عن الخطأ الذي ارتكبه.

آراء كارول سماحة حول الحركات النسوية

تطرقت سماحة أيضًا إلى موضوع الحركات النسوية، معبرة عن رأيها بأن هذه الحركات تساهم في تأجيج الصراع بين الجنسين. وأكدت على أهمية دور الرجل في حياة المرأة، وضرورة التكامل بينهما.

أبرز تصريحات كارول سماحة:

عن الخلاف مع مروان خوري: “تركت لمروان المجال لإصلاح هذا الأمر، وبالتأكيد هو يعلم أنني زعلانة، ويعرف جيداً أخطاءه، لكن ضميري مرتاح، لأنني لم أخطئ بشيء.”

عن الحركات النسوية: “الحركات النسوية الحديثة تربي جيلاً من الفتيات في حالة صراع دائم مع الرجل، بينما العلاقة بينهما ليست حرباً بل تكاملاً.”

عن الزواج: “الزواج روضني بطريقة حلوة، كنت أدعو دائماً لاستقلال المرأة مادياً وأن يكون العلم هو سلاحها، لكن بعد الزواج أدركت أن الرجل الذكي والمحب هو شريك حقيقي.”