فوائد طبيعية للقرع المسلوق لعلاج مرضى السرطان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 10:54 مساءً - دور القرع المسلوق في دعم العلاج والتغذية لمرضى السرطان

يعاني مرضى السرطان من تدهور في الحالة الصحية العامة نتيجة المرض وعلاجاته القاسية كالعلاج الكيميائي والإشعاعي. ولكن هناك بعض الأطعمة الطبيعية التي يُعتقد أنها تلعب دوراً مهماً في دعم صحة المرضى وتعزيز مناعتهم، ومن بينها القرع المسلوق.

فوائد القرع الغذائية الكيميائية

القرع يُعد من الأغذية التي تملك قيمة غذائية عالية، وذلك بفضل احتوائه على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات البيولوجية الفعالة. من أبرز العناصر التي يحتويها القرع:

فيتامين A: يساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي والمحافظة على صحة العينين.

فيتامين C: يعمل كمضاد للأكسدة، مما يساعد في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

الألياف الغذائية: تُساهم في تحسين عملية الهضم وتقديم الدعم للجهاز الهضمي.

البيتا كاروتين: يُعتبر من مضادات الأكسدة فهو يحمي الخلايا والأنسجة.

كيف يُفيد القرع مرضى السرطان؟

إن استهلاك القرع المسلوق له فوائد علاجية محتملة عدة بالنسبة لمرضى السرطان، ومنها:

تقوية الجهاز المناعي: بفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتويها، يُعزز القرع مناعة الجسم وبالتالي قد يساعد على مقاومة المرض بشكل أفضل.

المساهمة في التخفيف من مضاعفات العلاجات الطبية: الألياف والفيتامينات المضادة للأكسدة تساعد في تقليل الآثار الجانبية مثل الغثيان وفقدان الشهية.

التحكم في الوزن: القرع منخفض في السعرات الحرارية، ويعد خياراً جيداً لمنع زيادة الوزن غير المرغوبة.

توصيات لاستهلاك القرع المسلوق

عند إدخال القرع المسلوق في النظام الغذائي لمرضى السرطان، يُفضل:

التأكد من تنظيفه وطهيه جيداً لإزالة أي بكتيريا أو ملوثات.

استخدامه في الشوربات أو كمهروس لتسهيل تناوله على المرضى الذين يعانون من صعوبة في البلع.

دمجه مع مكونات غنية بالبروتين مثل الدجاج أو العدس إذا أمكن، لتقديم وجبة متكاملة.

بشكل عام، يُعتبر القرع المسلوق إضافة قيمة لأي نظام غذائي صحي، خاصة بالنسبة لمن يعانون من أمراض خطيرة مثل السرطان. من المهم دائماً استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل تغيير النظام الغذائي لضمان تناسبه مع الحالة الصحية للفرد.