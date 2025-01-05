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7 مشروبات للشعور بالدفء في الطقس البارد

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 10:54 مساءً - عندما يصبح الطقس باردًا، تعتبر المشروبات الدافئة خيارًا مثاليًا للتغلب على البرودة والشعور بالراحة، لذا رصدنا إليك 7 مشروبات دافئة تساعدك على الشعور بالدفء في الطقس البارد:

1. الشاي الأخضر مع الزنجبيل

  • المكونات: شاي أخضر، شرائح زنجبيل طازجة، عسل (اختياري).
  • الفوائد: يحتوي الزنجبيل على خصائص دافئة تساعد في تنشيط الدورة الدموية، مما يجعلك تشعر بالدفء. بالإضافة إلى فوائده الصحية في تقوية المناعة وتحسين الهضم.
  • طريقة التحضير: ضع شرائح الزنجبيل في كوب، أضف الماء الساخن والشاي الأخضر. يمكنك إضافة العسل لتحسين الطعم.

2. شاي الكركديه الساخن

  • المكونات: زهور الكركديه المجففة، ماء، سكر أو عسل.
  • الفوائد: يحتوي الكركديه على مضادات الأكسدة وهو مفيد لصحة القلب. بالإضافة إلى أنه يساعد في ترطيب الجسم ومنحه دفئًا في الأجواء الباردة.
  • طريقة التحضير: غلي الماء وإضافة زهور الكركديه. اتركيها تنقع لبضع دقائق ثم قومي بتصفية المشروب وأضيفي السكر أو العسل حسب الرغبة.

3. القهوة بالحليب والتوابل

  • المكونات: قهوة، حليب، قرفة، جوزة الطيب، سكر (اختياري).
  • الفوائد: القهوة تعطي دفءًا سريعًا وتنشط الجسم، بينما القرفة والجوزة الطيب تضفي نكهة دافئة ولذيذة على المشروب.
  • طريقة التحضير: اخلطي القهوة مع الحليب الساخن وأضيفي التوابل مثل القرفة وجوزة الطيب. يمكنك إضافة السكر حسب الذوق.

4. شوكولاتة ساخنة

  • المكونات: حليب، مسحوق كاكاو، سكر، كريمة خفق (اختياري).
  • الفوائد: الشوكولاتة الساخنة هي مشروب دافئ يعزز الشعور بالراحة والسكينة، ويعد مصدرًا رائعًا للطاقة والنشاط.
  • طريقة التحضير: سخني الحليب وأضيفي مسحوق الكاكاو والسكر، ثم حركي حتى يذوب تمامًا. يمكنك إضافة الكريمة المخفوقة في الأعلى للحصول على نكهة غنية.

5. ماء الزنجبيل والليمون

  • المكونات: ماء، شرائح زنجبيل، عصير ليمون، عسل.
  • الفوائد: يساعد الزنجبيل في تدفئة الجسم ويعزز الهضم، بينما الليمون يمد الجسم بفيتامين C ويقوي المناعة.
  • طريقة التحضير: اغلي شرائح الزنجبيل في الماء، ثم أضف عصير الليمون والعسل. يمكنك تناوله فورًا للاستمتاع بدفء طبيعي.

6. شاي التفاح والقرفة

  • المكونات: شاي أسود أو أخضر، شرائح تفاح، عود قرفة، سكر أو عسل.
  • الفوائد: يجمع هذا المشروب بين نكهة التفاح الدافئة مع التوابل اللذيذة من القرفة، مما يجعله خيارًا مثاليًا في الطقس البارد.
  • طريقة التحضير: أضف شرائح التفاح وعود القرفة إلى الشاي المسلوق واتركه لبضع دقائق حتى يتشبع بالنكهات. أضف السكر أو العسل حسب الرغبة.

7. شاي الأعشاب مع النعناع

  • المكونات: أوراق نعناع طازجة أو مجففة، ماء، عسل.
  • الفوائد: يساعد النعناع في تهدئة المعدة ويعزز الشعور بالاسترخاء، مما يجعله مشروبًا مريحًا في الأجواء الباردة.
  • طريقة التحضير: ضعي أوراق النعناع في الماء المغلي واتركيها تنقع لمدة 5-10 دقائق. يمكنك إضافة العسل لتحسين الطعم.

نصائح إضافية:

  • اختيار المشروب المناسب: يمكن أن تساعدك هذه المشروبات في الاسترخاء أو في تعزيز نشاطك حسب احتياجك.
  • إضافة التوابل: مثل القرفة والزنجبيل تعمل على تدفئة الجسم بشكل فعال.
  • تناول المشروب ساخنًا: لتحسين الشعور بالدفء بسرعة خلال الأيام الباردة.

جربي هذه المشروبات الدافئة واحتفظي بها في أيام الشتاء لتشعري بالراحة والطاقة!

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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