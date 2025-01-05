نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال إفريقيا: بيراميدز يواجه الترجي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الأحد، مباراتا الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، فيلتقي ساجرادا اسبيرانسا من أنغولا مع دجوليبا من مالي الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبيراميدز المصري مع الترجي التونسي بنفس التوقيت.
ترتيب المجموعة الرابعة
1- الترجي: 7 نقاط
2- بيراميدز: 4 نقاط
3- ساجرادا اسبيرانسا: نقطتان
4- دجوليبا: نقطتان