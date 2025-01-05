دوري أبطال إفريقيا: بيراميدز يواجه الترجي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأحد، مباراتا الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، فيلتقي ساجرادا اسبيرانسا من أنغولا مع دجوليبا من مالي الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبيراميدز المصري مع الترجي التونسي بنفس التوقيت.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الترجي: 7 نقاط

2- بيراميدز: 4 نقاط

3- ساجرادا اسبيرانسا: نقطتان

4- دجوليبا: نقطتان