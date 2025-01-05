إيناس مكي توضح حقيقة علاقتها بأحمد مكي وترد على الشائعات

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثارت الفنانة المصرية إيناس مكي الجدل مؤخرًا بعد انتشار شائعات حول وجود خلافات بينها وبين شقيقها النجم أحمد مكي. وقد نفت الفنانة هذه الشائعات جملة وتفصيلاً خلال استضافتها في برنامج “قعدة ستات”.

أكدت إيناس مكي على عمق العلاقة التي تربطها بأحمد مكي، مشيرة إلى أنه “ضهرها وسندها وأخوها”. وأوضحت أن فكرة وجود أي نوع من الخلافات بينهما غير واردة، وأن العلاقة بينهما مبنية على الاحترام المتبادل والدعم المستمر.

وقالت إيناس: “الإشاعة اللي بتقول إن فيه خناقة، وإن فيه بيننا مشاكل الكلام ده مش مظبوط، يا أخوانا هو ضهري هو سندي هو أخويا، وأخويا مش مجبر أنه يشغلني، والناس بتفكر إن طالما كده يبقى فيه خناقة واحنا منطق الوساطة ده مش عندنا والله، ومش عارفة اذا كان ده عند كل الناس أو لأ، بس إحنا بطبيعتنا إن أنا مبتعداش حتة في حياته، وهو ميتعداش حتة في حياتي، والفكرة مش أنا وهو بس، إحنا الـ 5 إخوات كده”.

كما تحدثت إيناس عن تعرضها لشائعات أخرى في الماضي، مثل رفع قضية عليها، مؤكدة أنها لا تتردد في اللجوء للقضاء للدفاع عن حقها وشرفها.