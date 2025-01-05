كأس الكونفدرالية الإفريقية- المجموعة الأولى: الصفاقسي يواجه سيمبا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي الصفاقسي التونسي وسيمبا التنزاني، اليوم الأحد، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب المجموعة ذاتها يلتقي الرياضي القسنطيني الجزائري وأونزي برافوش من أنغولا الساعة 22:00.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الرياضي القسنطيني: 6 نقاط

2- أونزي برافوش: 6 نقاط

3- سيمبا: 6 نقاط

4- الصفاقسي: دون نقاط