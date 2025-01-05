الدوري المغربي (17): الاتحاد التوركي يستضيف المغرب الفاسي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأحد، الاتحاد التوركي والمغرب الفاسي ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، ويلتقي الدفاع الحسني الجديدي مع نهضة الزمامرة الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (17)

شباب المحمدية × الفتح 0-2

حسنية أغادير × شباب السوالم 3-1

المغرب التطواني × الوداد 1-2

الرجاء × اتحاد طنجة- تأجلت

المكناسي × الجيش الملكي- تأجلت

نهضة بركان × أولمبيك آسفي- تأجلت