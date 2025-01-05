نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (17): الاتحاد التوركي يستضيف المغرب الفاسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الأحد، الاتحاد التوركي والمغرب الفاسي ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، ويلتقي الدفاع الحسني الجديدي مع نهضة الزمامرة الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (17)
شباب المحمدية × الفتح 0-2
حسنية أغادير × شباب السوالم 3-1
المغرب التطواني × الوداد 1-2
الرجاء × اتحاد طنجة- تأجلت
المكناسي × الجيش الملكي- تأجلت
نهضة بركان × أولمبيك آسفي- تأجلت