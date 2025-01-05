دوري أبطال إفريقيا: الهلال السوداني يواجه مولودية الجزائر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأحد، ابتداء من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة فريقا الهلال السوداني ومولودية الجزائر في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

أمس، وفي المجموعة ذاتخا فاز يانغ أفريكانز من تنزانيا على مازيمبي من جمهورية الكونغو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الهلال: 9 نقاط

2- مولودية الجزائر: 4 نقاط

3- يانغ أفريكانز: 4 نقاط

4- مازيمبي: نقطتان