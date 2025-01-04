دوري أبطال إفريقيا: بلوزداد يصعق الأهلي في الوقت القاتل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 12:56 صباحاً - حقق فريق شباب بلوزداد الجزائري فوزاً قاتلاً على الأهلي المصري وغلبه بهدف دون رد في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

وتكفّل خاسف نوفل محمد بتسجيل هدف المباراة الوحيد (د 90 +1).

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، وبقي رصيد الأهلي 7 نقاط في المركز الأول بانتظار المباراة الثانية في المجموعة الثالثة والتي تجري اليوم، السبت، وتجمع فريقي أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا واستاد أبيدجان من ساحل العاج.