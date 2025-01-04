الدوري الإسباني: ريال مدريد يعتلي الصدارة بعد مباراة غريبة…

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 12:56 صباحاً - تجرّع ريال مدريد كل ما هو مرّ في كرة القدم قبل أن يتذوق حلاوة الفوز على مضيفه فالنسيا 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، واعتلاء قمة ترتيب الدوري الإسباني.

فقد تأخّر ريال مدريد بالنتيجة 0-1 عبر هوغو دورو (د 27) وبهذا الهدف انتهى الشوط الأول لمصلحة فالنسيا بعد أداء دفاعي متميز من أصحاب الأرض.

في الشو الثاني أضاع جود بيلينجهام ضربة جزاء ردّها القائم (55) وسجل كيليان مبابي (د 60) لكن الهدف ألغي بداعي التسلل بعدالعودة إلى تقنية الفار، وتدخلت تقنية الفار مرة أخرى وقضت بطرد البرازيلي فينيسيوس جونيور (د 79) قبل أن يدرك البديل لوكا مودريتش هدف التعادل (د 85) وعاد جود بيلينجهام ليرجح كفة الريال (د 90 +5).

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول متقدماً بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني وبـ 5 نقاط على برشلونة الثالث، فيما بقي رصيد فالنسيا 12 نقطة في المركز ما قبل الأخير.