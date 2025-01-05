أفضل 6 أطعمة تساعد الأبناء على المذاكرة بتركيز ونشاط

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 09:56 مساءً - تغذية الأطفال تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز تركيزهم وزيادة نشاطهم العقلي أثناء المذاكرة، لذا رصدنا إليكِ أفضل 6 أطعمة يمكن أن تساعد أبنائكِ على المذاكرة بتركيز أكبر ونشاط مستمر:

1. السمك (خصوصًا السلمون والتونة)

الفوائد: السمك يحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تعد أساسية لصحة الدماغ. تساعد أوميغا-3 في تحسين الذاكرة والتركيز، بالإضافة إلى تعزيز المزاج.

طريقة الاستخدام: يمكن تقديم السمك للأطفال كوجبة غداء أو عشاء مع الخضروات.

2. المكسرات (مثل الجوز واللوز)

الفوائد: المكسرات غنية بـ فيتامين E و الأحماض الدهنية الصحية التي تعزز من الأداء العقلي وتحسن الذاكرة والتركيز. كما أنها تحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد في تقليل التوتر والقلق.

طريقة الاستخدام: يمكن إضافة المكسرات إلى الحبوب أو الزبادي أو تقديمها كوجبة خفيفة بين الوجبات.

3. الشوكولاتة الداكنة

الفوائد: الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مضادات الأكسدة و الكافيين الذي يحفز الدماغ ويساعد في تحسين التركيز والذاكرة. كما أنها تحسن تدفق الدم إلى الدماغ.

طريقة الاستخدام: قدمي قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة كوجبة خفيفة أو كتحلية بعد الوجبات.

4. الأفوكادو

الفوائد: الأفوكادو غني بـ الدهون الصحية و البوتاسيوم التي تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ. كما أنه يحتوي على الألياف التي تدعم الطاقة المستدامة وتحسن التركيز.

طريقة الاستخدام: يمكن إضافة الأفوكادو إلى السندويشات أو تناوله كوجبة خفيفة مع قليل من الملح.

5. الفواكه (مثل التوت والبرتقال)

الفوائد: الفواكه تحتوي على الفيتامينات والمعادن، وخصوصًا فيتامين C الذي يحفز الإنتاج الطبيعي للطاقة ويقلل من الإرهاق الذهني. التوت، على وجه الخصوص، يحتوي على مضادات أكسدة تعزز الذاكرة.

طريقة الاستخدام: يمكن تناول الفواكه كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى العصائر أو الحبوب.

6. البيض

الفوائد: البيض مصدر رائع لـ البروتين و فيتامين B12 و الكولين. الكولين هو عنصر مهم لتحفيز التركيز والذاكرة. كما يساعد البروتين في الحفاظ على مستويات طاقة ثابتة طوال اليوم.

طريقة الاستخدام: يمكن تقديم البيض مسلوقًا، أو في العجة أو على شكل ساندويش مع الخضروات.

نصائح إضافية:

الترطيب: تأكدي من أن الطفل يشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، لأن الجفاف يمكن أن يؤثر سلبًا على التركيز.

تجنب السكريات المكررة: الأطعمة الغنية بالسكر مثل الحلويات قد توفر طاقة مؤقتة، ولكنها تؤدي إلى هبوط مستويات الطاقة بسرعة، مما يؤثر على التركيز.

باتباع هذه النصائح الغذائية، يمكن للأبناء أن يحافظوا على مستويات عالية من التركيز والطاقة أثناء المذاكرة.