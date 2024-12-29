انت الأن تتابع خبر "هتغيري لون شعرك من غير مواد كيميائية!!".. اكتشفي سر صبغ الشعر بالقهوة في البيت للون بني فاتح أو غامق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنتِ تفكرين في تغيير لون شعرك وإضفاء لمسة جديدة عليه، فصبغة الشعر الطبيعية تعد الخيار الأمثل من بين أشهر الطرق الطبيعية لصبغ الشعر هي استخدام القهوة، والتي تمنح الشعر لونًا بنيًا جذابًا مع العناية به في الوقت ذاته لا تقتصر فوائد القهوة على أنها تمنح الشعر لونًا رائعًا فحسب، بل أيضًا تساعد في تغذيته والتخلص من الشعر الأبيض في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة سهلة وفعّالة لتحضير صبغة القهوة في المنزل.

المكونات اللازمة لصبغ الشعر بالقهوة

لتحضير هذه الصبغة الطبيعية، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز

1 ملعقة كبيرة من النشا

1 ملعقة صغيرة من الحنة

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من الخل

طريقة التحضير والتطبيق

1. تحضير الخليط:

في البداية، قومي بخلط القهوة مع النشا حتى يتجانسا تمامًا، ثم أضيفي باقي المكونات مثل عصير الليمون، زيت الزيتون، زيت اللوز، الحنة، الملح، والخل، واستمرّي في التقليب حتى تحصلين على خليط متجانس وسلس.

2. تطبيق الصبغة على الشعر:

وزعي الخليط جيدًا على شعركِ بدءًا من الجذور وحتى الأطراف، وتأكدي من أن الشعر مغطى بالكامل يُفضل أن تقومي بتغطية شعركِ بقبعة بلاستيكية أو كيس لتحسين تأثير الخليط.

3. الانتظار:

اتركي الخليط على شعركِ لمدة 30 دقيقة، حتى تتمكن القهوة من إضفاء اللون المطلوب على الشعر.

4. غسل الشعر:

بعد مرور الوقت المحدد، قومي بغسل شعركِ جيدًا باستخدام شامبو طبيعي لترطيب الشعر بعد الصبغة.

5. الترطيب المستمر:

لا تنسي ترطيب شعركِ بعد كل استخدام لتلك الوصفة لضمان الحفاظ على نعومته وصحته.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة