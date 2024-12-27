انت الأن تتابع خبر "كنز ثمين في المقلاية ".. لن تتوقع ماذا يحدث لجسمك عند تناول " اللب الخشب " كل يوم بهذه الطريقة!!.. مطلعش للتسلية وخلاص !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اللب الخشب هو أحد المكسرات التي يعشقها الكثير من الأشخاص، ويتم تناوله كوجبة خفيفة أو إضافة لذيذة إلى الحلويات. على الرغم من طعمه الشهي وفوائده المعروفة، فإن هناك طريقة معينة يمكن أن يؤدي تناول “اللب الخشب” بها كل يوم إلى فوائد صحية غير متوقعة. في هذا المقال، سنتعرف على التأثيرات المحتملة لجسمك عند تناول اللب الخشب بانتظام، وما يمكن أن يحدث إذا تم تناوله بالطريقة الصحيحة.

ما هو اللب الخشب؟

اللب الخشب هو بذور نبات “القرع” أو “الديكور”، وتعتبر من المكسرات المفيدة التي تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مثل البروتينات، الألياف، الفيتامينات، والمعادن ويعتبر اللب الخشب غنيًا بالزنك، المغنيسيوم، والحديد، مما يجعله إضافة جيدة للنظام الغذائي، لكن الطريقة التي يتم تناول اللب الخشب بها يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا في فوائده الصحية.

1. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

كيف يساعد اللب الخشب في حماية قلبك؟

عند تناول اللب الخشب بشكل يومي، يمكن أن تسهم المركبات الصحية الموجودة فيه مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة (مثل أحماض أوميغا 3) في تحسين صحة القلب.

2. تعزيز الهضم وصحة الجهاز الهضمي

كيف يؤثر اللب الخشب على الجهاز الهضمي؟

اللب الخشب يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، وهي ضرورية لتحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

3. دعم المناعة والحماية من الأمراض

اللب الخشب يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الزنك والفيتامينات التي تعزز جهاز المناعة. تناول اللب بانتظام يمكن أن يساعد في محاربة الالتهابات وتقوية دفاعات الجسم ضد الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

4. تحسين صحة الجلد والشعر

بفضل احتوائه على الزنك و الأحماض الدهنية الأساسية، يعتبر اللب الخشب مفيدًا لصحة الجلد والشعر وهذه العناصر تساعد في ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

5. تقليل التوتر والقلق

يحتوي اللب الخشب على المغنيسيوم، الذي يعتبر عنصرًا مهمًا يساعد في تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر والقلق و تناول اللب بشكل يومي قد يساعد في تحسين حالتك المزاجية وتخفيف التوتر بشكل طبيعي.

6. تحسين صحة العظام والأسنان