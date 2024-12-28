انت الأن تتابع خبر كانت تايهه عننا فين!!... حطي القرنفل على تلك المنطقة بتلك الطريقة كل يوم قبل النوم ومش هتصدقي النتيجة اللي هتشوفيها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر هو مرآة المرأة والتي تسعى كل سيدة وفتاة إلى الحصول على شعر ناعم ولامع وطويل وكثيف، لكن مع اختلاف طبيعية الشعر والظروف المحيطة من الحالة الجوية او الظروف الخاصة بالرطوبة وغيرهم، لكن في حالة الرغبة في علاج تلك المشاكل والزيادة من طول وكثافة الشعر فإن البدائل الطبيعية تعتبر من افضل الحلول التي يمكن الاعتماد عليها، ويعتبر القرنفل هو الحل الامثل لعلاج تلك المشاكل

فوائد القرنفل للشعر