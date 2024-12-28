انت الأن تتابع خبر كانت تايهه عننا فين!!... حطي القرنفل على تلك المنطقة بتلك الطريقة كل يوم قبل النوم ومش هتصدقي النتيجة اللي هتشوفيها! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر هو مرآة المرأة والتي تسعى كل سيدة وفتاة إلى الحصول على شعر ناعم ولامع وطويل وكثيف، لكن مع اختلاف طبيعية الشعر والظروف المحيطة من الحالة الجوية او الظروف الخاصة بالرطوبة وغيرهم، لكن في حالة الرغبة في علاج تلك المشاكل والزيادة من طول وكثافة الشعر فإن البدائل الطبيعية تعتبر من افضل الحلول التي يمكن الاعتماد عليها، ويعتبر القرنفل هو الحل الامثل لعلاج تلك المشاكل
فوائد القرنفل للشعر
- يلعب القرنفل دور هام جدًا في علاج مختلف مشاكل الشعر، حيث ان القرنفل يعتبر الموطن الخاص به هو اندونيسيا، والذي يعتبر المنشأ الاول لها، ويتم استخدام القرنفل في العديد من الاكلات التي يعتبر القرنفل اساسي بها، ليس هخذا فقك بل انه يدخل في مختلف انواع العلاجات الخاصة بالبشرة والشعر ايضًا.
- لقد اثبت القرنفل فوائدة العديدة للشعر، حيث انه يعمل على زيادة كثافة الشعر والزيادة من طولة خلال فترة قصيرة جدًا، ويكون ذلك بالإعتماد على استخدام زيت القرنفل بشكل متكرر على فروة الرأس، حيث ان زيت القرنفل يعتبر هام جدًا لعلاج مشاكل القشرة التي توجد في الشعر وبشكل خاص خلال فصل الشتاء، ليس هذا فقط بل انه يعتبر من اقوى مضادات الإلتهابات التي تعالج مشاكل فروة الرأس وتُخلص من مشاكل تساقط الشعر.