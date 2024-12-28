القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تعتقل مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 11:29 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مسؤولين فلسطينيين: قوات الاحتلال تعتقل مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال أحرقت مباني في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ودمرت جميع المولدات الكهربائية في المستشفى.





ومن جهته، أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أنّ ما يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة تطهير عرقي وحرب إبادة، لافتًا إلى أنّ القانون الدولي أول ضحايا العدوان الإسرائيلي بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان.