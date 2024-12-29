نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن شاكوش يدعم حمو بيكا بعد صدور حكم بحبسه شهرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لفتة تضامنية، أعلن الفنان حسن شاكوش دعمه لزميله مطرب المهرجانات حمو بيكا، عقب صدور حكم قضائي بحبسه لمدة شهرين، وأعرب شاكوش عن مساندته لبيكا عبر منشور شاركه مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، مشيرًا إلى العلاقة القوية التي تجمعهما ورغبته في دعمه خلال هذه الأزمة.

حيث علق حسن شاكوش، على منشوره قائلًا: "ربنا يهونها عليك يا بيكا يارب ويعدي أيامك على خير وترجع لأهلك وحبايبك بسلامة يا حبيبي يارب".

حسن شاكوش وحمو بيكا



وكانت المحكمة قد أصدرت الحكم على خلفية قضية تتعلق بتهم محددة، مما أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط الفنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، من جهته، لم يصدر أي تعليق رسمي من حمو بيكا حتى الآن حول الحكم أو خططه للتعامل مع الموقف.

آخر أعمال حسن شاكوش

وكان آخر أعمال الفنان حسن شاكوش، أغنية "اللي خانوا في عيني ماتوا" التي تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل عن أغنية "اللي خانوا في عيني ماتوا"

أغنية "اللي خانوا في عيني ماتوا" من كلمات محمد غباشي، وكلمات إسلام ساسو.

كلمات أغنية "اللي خانوا في عيني ماتوا" لحسن شاكوش



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:



اللي خانوا في عيني ماتوا

ومستحيل ارجعلهم

بقو ماضي بذكرياتو

و من حياتي حذفتهم

اللي صان ومجريش حصان

في العيون يتشال يتصان

واللي خان علي اصله بان

ملهوش امان ولا لي مكان



الاصول اتبدلت

لما القلوب اتغيريت

المبادء اتبهدلت

لما الخيانه سيطرت

الشيطان زرع السواد

جوه نفسيت العباد

نسيو اننا لينا معاد

و يوم الحساب هيكون مزاد

رجعوني عشر سنين

خلوني أعوض اللي راااح..

طول حياتي ياناس حزين

كاتم كتير دمع وجراح..

الهموم كانت مقاسي

كنت وحدي بموت وقاسي..

بس بينكو عملت ناسي

لكن والله انا مش مرتاح

سجن بره وسجن جوه

توهت مش لاقي طوق نجا

حزني لسه زي ماهو

ايوه مجروح من الحياة

بحر هم وحرقه دم

مين يحس ومين يهتم

لون حياتي بهت من الغم

دخلت مفرمه الاحزان

الغريب ان الغريب

اصبح قريب وقت الوجع

والقريب اصبح بعيد

احنا في زمان مليان خدع

اللي صونته وكنت شاريه

كنت علي نفسي ببديه

وشو ظهر اللي مخبيه

مع ان خيري كان غرقان فيه

انا نفسي ياقلبي تكست

عشان انت طيب وخايب

بتحب في ناس وتمسك

بسنانك في اللي سايب

ديما بتصون وتخلص

وبتوفي للحبايب

و برغم ان انت مخلص

كنت علي طيبتك بتعايب

يوم غيابك قلبي حس

بنبض عالي وضيق نفس

كنت فاكر اني غالي

بس صبري خلاص نفذ

انتي فين يا نن عيني

كل ثانيه بتوحشيني..

نفسي تايهه ومش لاقيني

من بعدك انا عايش في جراح