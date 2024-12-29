إلغاء الإعلانات فى إذاعة القرآن الكريم بموافقة الهيئة الوطنية للإعلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - وافق مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني على قرار لجنة الإهداءات والسياسات الإعلانية - بالهيئة الوطنية للإعلام - بنقل الإعلانات من إذاعة القرآن الكريم إلى الإذاعات الأخرى التابعة للهيئة، ووقف بثها على إذاعة القرآن الكريم ابتداءً من الأول من يناير 2025.

ووجه المسلماني الشكر للمهندس خالد عبد العزيز على دوره الكبير مع وزارة المالية في توفير دعم مالي يغطي أي احتمالات لتراجع عوائد الإعلانات بعد نقلها للبث علي موجات الإذاعات الأخرى.

يذكر أن إذاعة القرآن الكريم قد تأسست عام 1964 ويتجاوز عدد متابعيها 60 مليون مستمع في مصر والعالم الإسلامي، وكان جمهور إذاعة القرآن الكريم وقادة المؤسسات الدينية الرسمية قد قدموا الكثير من الشكاوي بعد بث الإعلانات التجارية عليها.