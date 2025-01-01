انت الأن تتابع خبر "سر من عطار سيناوى عجوز ".. تحضير زيت جوز الهند في البيت بدون أدوات عملت 20 لتر في ثواني !! مستحيل تشتريه من بره تاني !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية والجمالية، ويُعتبر مكونًا أساسيًا في العناية بالبشرة والشعر والطهي الصحي ومع ارتفاع أسعار زيت جوز الهند في الأسواق، أصبح الكثيرون يبحثون عن طرق لتحضيره في المنزل وفي هذا المقال، سنعرض لكِ طريقة مبتكرة وسهلة لتحضير زيت جوز الهند في البيت دون الحاجة إلى أدوات معقدة. المفاجأة؟ يمكنكِ إنتاج 20 لتر في وقت قياسي وبجودة عالية!

للبشرة والشعر:

يرطب البشرة بعمق ويعمل على مكافحة التجاعيد.

يعالج جفاف الشعر ويقويه، ويمنع تقصف الأطراف.

للصحة:

يعزز المناعة بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية المفيدة.

يدعم عملية الهضم ويحسن وظائف الكبد.

للأغراض المنزلية:

يُستخدم كبديل طبيعي للزيوت الصناعية في الطهي.

يدخل في صنع الصابون ومنتجات التجميل المنزلية.

طريقة تحضير زيت جوز الهند في المنزل بدون أدوات

المكونات الأساسية

10 ثمرات من جوز الهند الطازج (كل ثمرة تُنتج حوالي لترين من الزيت).

ماء دافئ.

إناء كبير.

خطوات التحضير

1. استخراج لب جوز الهند

باستخدام حجر أو أداة حادة بسيطة، قومي بكسر ثمار جوز الهند إلى نصفين.

استخرجي اللب الأبيض الداخلي باستخدام يديك أو ملعقة قوية.

2. بشر لب جوز الهند يدويًا

إذا لم تكن لديك مبشرة، يمكنك استخدام أداة حادة بسيطة (سكين أو حجر ناعم) لبشر لب جوز الهند إلى قطع صغيرة.

يمكن أيضًا فرم اللب يدويًا للحصول على قطع ناعمة.

3. عصر لب جوز الهند

ضعي لب جوز الهند المبشور في إناء كبير.

أضيفي الماء الدافئ بكميات مناسبة لتغطية جوز الهند بالكامل.

ابدئي بعصر اللب باستخدام يديك بقوة لاستخراج حليب جوز الهند.

4. تصفية الحليب

باستخدام قطعة قماش نظيفة أو مصفاة بسيطة، قومي بتصفية الحليب الناتج للتخلص من الألياف.

كرري العملية مرتين أو ثلاث مرات لضمان الحصول على أكبر كمية من الحليب.

5. تخمير الحليب للحصول على الزيت

ضعي الحليب المصفي في إناء نظيف واتركيه في مكان دافئ لمدة 24 ساعة حتى يتم التخمير الطبيعي.

ستلاحظين أن الزيت يبدأ بالانفصال عن الماء، مكونًا طبقة علوية شفافة.

6. فصل الزيت عن الماء

قومي بجمع الطبقة العلوية (الزيت) باستخدام ملعقة أو كوب.

ضعي الزيت في إناء نظيف لتخزينه.

7. التسخين (اختياري)