محافظ شمال سيناء يشهد ختام تدريب" إعداد قادة المستقبل" بالعريش ويسلم شهادات التخرج للمتدربين (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 12:33 مساءً -

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم ، ختام فاعليات تدريب اعداد قادة المستقبل والذي نظمه المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالتعاون مع قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامه للاستعلامات، حيث قام المحافظ بتوزيع شهادات اجتياز التدريب علي المتدربين في المدينة الشبابية بالعريش.

وأكد المحافظ علي أهمية التدريبات وصقل المهارات لجميع العاملين في محافظه شمال سيناء وشباب الخريجين ، مؤكدا علي أن شباب اليوم هم قادة المستقبل.

واستعرض المحافظ خلال محاضرة ألقاها علي المتدربين التهديدات التي تواجه الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية ، والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك التهديدات، مؤكداً علي أن مصر دولة قوية برغم تلك التهديدات، مشيراً الي أن الاقتصاد لعب دوراً كبيراً في القضاء على الإرهاب بشمال سيناء.

وشهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، الأحد ، بدء فعاليات تدريب اعداد قادة المستقبل بمقر قاعة مركز الإعلام لمدينة العريش ، والذي ينظمه المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالتعاون مع قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامه للاستعلامات.

وانطلقت فعاليات التدريب بحضور اللواء دكتور صلاح الجمصي نائب مدير الاكاديميه العسكرية، الدكتور احمد يحي رئيس قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ، واللواء ايمن فوزي مدير البرامج الوطنيه بالمجلس الوطني ، والدكتور محمد السيد مدير منحة البرامج الوطنيه للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، الدكتور رائد عبد الناصر منسق عام التدريب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ شمال سيناء على أهمية التدريبات التي تساهم في نشر الوعي وصقل المهارات لجميع العاملين في محافظه شمال سيناء وشباب الخريجين ، مشيرا إلى أن شباب اليوم هم قادة المستقبل.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر منسق عام الدورة التدريبية ، أن التدريب بدورة صناع المستقبل يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن مبادرة "بداية" ويهدف الي إعداد وتأهيل افراد المجتمع ورفع كفائتهم إلى جانب المشاركة الفعالة في معركة الوعي.

وأشار عبد الناصر إلى أن هناك إقبال كبير على المشاركة في الدورات التي تقيمها أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مدينة العريش بشمال سيناء ، من كافة فئات المجتمع ، مؤكده أن الدورة الحالية التي انطلقت فعالياتها اليوم الأحد يسارك لها نحو 150 مدربا زمتدربة من بينهم موظفين وأكاديميين وصحفيين ومهندسين ومعلمين وأطباء.

وحسب منسق عام التدريب فإن الدورة انطلقت فعالياتها الأحد، وتستمر لمدة 3 ايام متتالية وتختتم يوم الثلاثاء القادم حيث يشهد حفل الختام وتسليم الشهادات على الخريجين بواسطة وتحت رعاية اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.