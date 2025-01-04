أرني سلوت: أتمنى أن يستمر أرنولد معنا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 06:56 صباحاً - يعتقد مدرب فريق ليفربول الإنكليزي، آرني سلوت، أن التكهنات المستمرة حول مستقبل ترينت ألكسندر أرنولد وارتباطه بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني قد يساعدهم في سباق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وينتهي عقد أرنولد الحالي مع الريدز بنهاية الموسم الحالي، حزيران 2025، ويأمل ريال مدريد بشدة أن ينتقل إليه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد تواصل مع ليفربول لبحث إمكانية ضم أرنولد هذا الشهر، وهو ما قوبل بالرفض من جانب النادي الإنكليزي.

وسُئل سلوت فيما إذا كان ذلك تشتيتاً بالنسبة لهم، فقال في تصريحات نشرتها صحيفة (ديلي ميل) الإنكليزية: لا، ربما يكون مفيداً في الوقت الحالي، لأنه إذا كان الأمر يتعلق فقط بمدى جودتنا، ربما يتعين عليَّ إخبار اللاعبين في اجتماع أسبوعي أن الأمر ليس مثالياً بعد وعلينا التحسن، ربما يتعلق الأمر الآن بأشياء مختلفة في الإعلام.

وأضاف: لا يخبرهم الجميع بمدى جودتهم، لذلك أحياناً يمكن أن يساعد ذلك أيضاً، لكن بالنسبة لي لا يتسبب في تشتيت الانتباه على الإطلاق، أعتقد أننا نحصل على ما يكفي من الإشادة للطريقة التي نلعب بها… هنا في النادي لا نتحدث حتى عن هذا التكهنات، ربما نتحدث في النادي، لكن أنا واللاعبين لا نتحدث عن هذه المواقف… كما قلت، هذه الأمور لا تشتت الانتباه على الإطلاق، إنها جزء من العمل الذي نقوم به، يحدث ذلك في كل نادِ في العالم خلال كانون الثاني، يتحدث الناس عمن سيأتي وعمن سيرحل، لا يشتتني هذا على الإطلاق، ولا أعتقد أنه يشتت اللاعبين كذلك.

وعن إمكانية رحيل أرنولد هذا الشهر، رد سلوت: أستطيع أن أخبرك أنه سيلعب يوم الأحد، أتمنى أن يقدم نفس الأداء الذي قدمه خلال النصف الأخير من العام الماضي… أراه يبذل كل ما في وسعه في ملعب التدريب كل يوم، إنه ملتزم تماماً معنا وسيلعب يوم الأحد ضد مانشستر يونايتد، إذا لم يخبروني أنه مريض! لكنني لا أتوقع منهم ذلك.