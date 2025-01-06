مباحثات عراقية أمريكية حول تفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 09:32 صباحاً - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق إليزابيث كينيدى ترودو، الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العراقية-الأمريكية المشتركة الخاصة بتفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي.

وقال حسين، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "استعرضنا التطورات فى المنطقة، وأهمية استمرار تنسيق المواقف، لا سيما التصدى لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "بحثنا الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العراقية-الأمريكية المشتركة الخاصة بتفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجى للصداقة والتعاون بين البلدين".