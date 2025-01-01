انت الأن تتابع خبر مشروبات لنسف الكرش وحرق دهون البطن طبيعية وأمنة وفي أسرع وقت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشروبات لنسف الكرش هي مبلغ هم الكثيرون الذين يعانون من بروز منطقة البطن، من الرجال والنساء، حيث ظهور الكرش مسألة تؤرق الكثير مما تجعلهم يبحثون عن أفضل المشروبات الساخنة للتخلص منه، بطريقة آمنة دون عناء، فمن المعروف قدرة هذه المشروبات على التخلص من الوزن الزائد عن طريق تفتيت الدهون.

أفضل المشروبات للتخلص من الكرش

مشروب الشاي الأخضر والكمون

المكونات

عصير ليمونة.

ملعقتان صغيرتان من الشاي الاخضر.

ملعقة كبيرة من عشب المريمارية.

ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

الطريقة

نضع كوبين من الماء في إناء ونضيف جميع مكونات المشروب، ونضعها على نار هادئة تغلي جيداً، ثم نتركها تهدأ ونضعها في الثلاجة لليوم التالي ونقوم بتصفيتها، ونقوم بتناولها قبل النوم بساعة يومياً.

مشروب الخيار والنعناع

المكونات

كوب من شرائح الخيار.

ملعقتان من النعناع.

الطريقة

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع له الخيار والنعناع ونصف كوب من الماء، ونخلطهم جيداً ونحرص على تناول كوب منه صباحاً بشكل يومي، حيث أنه يمنح الجسم ما يحتاج إليه من الألياف الطبيعية.

والتي بدورها تقلل من إمكانية تراكم الدهون، كما أنها تعطي الإنسان الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالي عدم تناول الطعام، وزيادة معدل التمثيل الغذائي بشكل كبير، ويعد من أفضل مشروبات لنسف الكرش.

مشروب العسل وحبة البركة

المكونات

ملعقتان كبار الحجم من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نأتي بوعاء عميق ونضع به جميع المكونات السابقة ونقوم بخلطهم معاً حتى نحصل على عصير متجانس، ونحرص على تناوله صباحاً.

مشروب الزنجبيل والقرفة

المكونات

نصف ملعقة من الزنجبيل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرفة.

شريحة من الليمون.

الطريقة