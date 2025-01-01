انت الأن تتابع خبر تبييض وتفتيح فوري للرقبة وإزالة الأسمرار والبقع الداكنة بمكون النشا المنزلي لن تصدقي النتيجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكننا وصفة عصير الليمون مع النشا من الحصول على رقبة بيضاء مثل الحليب حيث تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة إسمرار الرقبة وتسبب المشكلات والإحراج لهم حيث تعتبر تلك المشكلة من المشكلات التي جعلت الكثير من الفتيات يتجاهلون إستخدام الوصفات الطبيعية ويقومون بالذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل تلك المراكز على إستخدام الدلكات والأجهزة المتخصصة في تفتيح الرقبة ولكن هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن لذلك نلاحظ القليل من الفتيات يقومون بإستخدام تلك الطريقة والبعض الآخر من الفتيات يعملون على إستخدام الكريمات التي تباع في محلات التجميل ولكن من المحتمل أن تلك الكريمات التي تعمل على تفتيح الرقبة أن تسبب حساسية للجلد وتعمل على ظهور البقع الحمراء لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي لها نتائج جبارة وتجعل الرقبة بيضاء مثل الحليب خالية من إسمرار نهائيا، لذلك ننصح الفتيات الذين يعانون من تلك المشكلة عليهم بإستخدام وصفة عصير الليمون مع النشا التي يكون لها القدرة على تفتيح وإزالة البقع الغير مرغوبة حيث تعد تلك الوصفة بسيطة المكونات وسوف نقدم إليكي عزيزتي طريقة عمل وصفة لتفتيح الرقبة والحصول على رقبة كالحليب ونقدم إليكي مكونات تلك الخلطة للوصول إلى النتيجة التي ترغبين بها.

بإمكانك تودعين

المشكلات التي تواجهك في المنزل عن طريق تحضير المستحضرات التجميلية الطبيعية التي تعطي إليكي نتائج جبارة، حيث تعاني البعض من الفتيات من مشكلات إسمرار الرقبة التي تبدو بشكل غير مقبول وتعتبر من افضل العلاجات التي تعمل على تفتيح الرقبة هي وصفة النشا مع الحليب تجعل الرقبة بيضاء ولامعة.

مكونات عمل وصفة لتفتيح الرقبة والتخلص من الإسمرار

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة لتفتيح الرقبة والتخلص من الإسمرار