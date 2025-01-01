رئيس جامعة القاهرة يعلن حصول كلية التمريض على 4 شهادات ISO الدولية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 12:32 مساءً - د.محمدسامى عبد الصادق: الجامعة توفر كافة المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة وأحدث المعايير العلمية والإدارية للوصول إلى المستوى العالمي بما يليق بعراقة الجامعة.

رئيس الجامعة: حصول "التمريض" على الأيزو يعكس حرص الجامعة على استدامة الجودة والاعتماد وأهمية دور الكلية فى القطاع الطبي والخدمات التى تقدمها.

د.فاطمة عابد : حصولنا على الأيزو استكمال لمسيرة الاعتماد الدولي والمحلي ويثبت قدرة كلية التمريض على المنافسة محليا ودوليا .

عميدة كلية التمريض: احتفاظ الكلية بموقع الصدارة وتحقيق متطلبات الاعتماد نتيجة الدعم المستمر من إدارة الجامعة وتميز البرامج الأكاديمية والتدريبية المتطورة بالكلية.

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية التمريض على ثلاث شهادات ISO الدولية، وهي: ISO 9001/2015: لنظام إدارة الجودة، و ISO 21001/2018: لنظام إدارة المؤسسات التعليمية، و ISO 45001/2018: لنظم السلامة والصحة المهنية، وكذلك حصول مركز التدريب والاستشارات البحثية التابع للكلية على شهادة ISO 9001/2015 لنظام إدارة الجودة، وذلك في إطار رؤية الجامعة وإستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الشهادات تم منحها من قبل شركة GIC Egypt، وهي جهة معتمدة من IAS، "الجهة الأمريكية الرائدة في اعتماد معايير الجودة"، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والادارية بهدف الوصول إلى المستوى العالمي الذي يليق بالجامعة وبعراقتها، وبما يتناسب مع جامعات الجيل الرابع.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن حصول كلية التمريض على 3 شهادات أيزو الدولية يعكس حرص الجامعة على استدامة الجودة والاعتماد، كما يعكس الأهمية الكبري لدور الكلية في القطاع الطبي لما تقدمه من خدمات إنسانية وطبية لرعاية المرضى، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بكافة المعايير ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على المستوى الدولي أيضًا، وأن كليات الجامعة لا تطمح للحصول على الاعتماد فقط بل تهتم أيضًا باكتساب الخبرات التي تمكنها من تطوير ذاتها، والحصول على الاعتماد الدولي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة فاطمة أحمد عابد عميد كلية التمريض، إن حصول الكلية على ثلاث شهادات أيزو يأتي استكمالًا لمسيرة الكلية التي حصلت في العام ٢٠٢٤ على الاعتماد الدولي والمحلي للمرة الثالثة، مما يؤكد مكانتها المتميزة في مجال التعليم العالي، وتثبت قدرتها على المنافسة في الساحة الدولية وفق رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس استراتيجية جامعة القاهرة في دعم الكليات نحو التميز المؤسسي وتطبيق معايير الجودة العالمية.

وأكدت عميدة كلية التمريض، حرص الكلية على الاحتفاظ بموقع الصدارة وتحقيق كل متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية واستمرار عمليات التطوير لكل الأنشطة وعمليات التحديث لتحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة وتحقيق رضا جميع المستفيدين من مخرجات الكلية بما فيها الطلاب والمجتمع والدولة، لافتًة إلي أن الكلية تتميز ببرامجها الأكاديمية والتدريبية المتطورة، والتي تهدف إلى إعداد كوادر متميزة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

جدير بالذكر، أن كلية التمريض بجامعة القاهرة قد حصلت علي على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الألمانية (AHPGS)، كما حصلت على تجديد الاعتماد المحلي للمرة الثالثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك في إطار مواصلة كليات الجامعة إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًا.