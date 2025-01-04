كارلو أنشيلوتي: تألق بيلينجهام مستحق والفوز جيد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 06:56 صباحاً - امتدح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، أداء لاعبيه أمام فالنسيا، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 والتي فاز بها الريال 2-1.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: أظهر الفريق قدرة رائعة على التعامل مع الصعوبات.. من الصعب تفسير الأداء السيئ الذي قدمناه في الشوط الأول، مقارنةً بالأداء الممتاز في الثاني.

وأضاف: لا يمكننا أن نظهر وجهين مختلفين بهذه الطريقة.. الشوط الأول كان سيئاً للغاية، لكن الثاني كان رائعاً.

وقال أيضاً: أعتقد أن الفوز كان مستحقاً.. تحدثت مع اللاعبين، وأخبرتهم أنني لا أركز فقط على الأداء الجيد في الشوط الثاني، بل أيضاً على ما كان سيئاً في الشوط الأول.

وعن ركلة الجزاء التي أضاعها جود بيلينجهام، قال أنشيلوتي: ديميتريفسكي لم تكن قدماه على خط المرمى، لكن التفسير يقول إنه إذا لم يكن هناك تداخل مباشر مع الكرة، فلا داعي لإعادتها… مع ذلك، فإن إضاعة 3 ركلات جزاء أمر يزعجني.. أعتقد أنني بحاجة إلى تحمل مسؤولية تحديد من يتولى تنفيذها.

وأشار: قدم بيلينجهام مباراة رائعة.. إضاعته ركلة الجزاء منحته دافعاً إضافياً، وقدم أداءً مميزاً للغاية في آخر 30 دقيقة، كما لا يستطيع أحد غيره.. لقد كان يستحق هذا التألق تماماً.