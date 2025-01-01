محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام ويزور طفل مصاب ويستمع لمطالب المرضى الفلسطينيين (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 12:33 مساءً - تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم مستشفي العريش العام ، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتهنئة المرضي بالعام الجديد.

وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بزيارة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى ، حيث دار حديث بين المحافظ والفلسطينيين استمع خلاله إلي المطالب والاحتياجات الخاصة بهم ، موجهاً بتلبيتها.

كما قام المحافظ بزيارة الطفل بكر فايز محمد عوده، 15 سنة ، من قرية الشلاق بمركز الشيخ زويد ، أثر إصابته اثناء تنظيف وتجميل قريته، حيث دار حوار أبوي بين المحافظ والطفل ، مؤكدا علي أنه بطل لقيامه بالاهتمام بقريتة.

وألتقي اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ببعض عقب انتهاء فاعليات ختام تدريب اعداد قادة المستقبل والذي عقد في المدينة الشبابية بالعريش ، المواطنين للاستماع الى مطالبهم.

وأكد المحافظ علي التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى الشكاوي والمطالب الخاصة بهم ، موجهاً بتنفيذ مطالبهم.

ووجه المحافظ أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة إلي الالتقاء بالمواطنين وبحث مطالبهم.

وأعلن المحافظ عن تخصيص يومين في الأسبوع للقاء المواطنين ، بخلاف اللقاءات المتعددة للمواطنين خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها لمختلف القري والتجمعات السكانية بالمحافظة.