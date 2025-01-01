الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ2.7 مليون مواطن بالمنشآت الطبية في المنيا خلال 11 شهراً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 12:33 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية ل 2 مليون و 710 ألف و 686 مواطناً من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الاولية في محافظة المنيا، منذ بداية يناير حتى اخر نوفمبر 2024، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالصحة والسكان، ولتحققيق التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمات الطبية ل مليون و 934 ألف و 452 مواطناً، من خلال 28 مستشفى من مستشفيات محافظة المنيا، مضيفاً أن الخدمات الطبية المقدمة تضمنت أستقبال مليون و77 ألف و 666 مواطناً بالعيادات الخارجية، واستقبال 84 الف مواطناً من خلال العيادات المسائية، وتوفير 12 ألف و 458 جلسة غسيل كلوى.

وأضاف عبدالغفار، انه تم إستحداث 73 سرير رعاية مركزة تم توزيعهم على المستشفيات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى 204 سرير داخلى تم توزيعهم على المستشفيات لزيادة القوة الاستعابية، فضلًا عن استحداث 6 مستشفيات مجهزة بالخدمات الطبية في مختلف التخصصات، و إستحداث مركز طبي متخصص للاسنان، تضمنت مستشفى أورام سمالوط حيث تشمل ( 27 سرير رعاية مركزة ، و 40 سرير داخلي ، بجانب 15 سرير لجراحات اليوم الواحد)، و مستشفى الجهاز الهضمي والكبد بملوي وتشمل ( 42 جهاز غسيل كلوى ، و 16 سرير رعاية مركزة ، و17 سرير داخلى )، و مستشفى حميات العدوة وتشمل (12 سرير داخلى ، 5 أسره رعايات مركزة).

واضاف انه من ضمن المستشفيات مستشفى العدوة المركزي التى تصل القوة الاستعابية لها ( 135 سرير و 4 غرف عمليات، بجانب التجيهيزات الطبية المختلفة )، ومستشفى صدر ملوى التى تشمل ( 14 سرير رعاية مركزة ، و 30 سرير داخلي )، ومستشفى حميات ديراموس والتى تصل لقوة استعابية ( 20 سرير داخلى ، و 14 سرير رعاية مركزة )، و مستشفى حميات مغاغة وتشمل ( 22 سرير داخلى ، و 7 اسره رعاية مركزة )، بالإضافة إلى مركز طب الاسنان التخصصي بالحي الخامس الذي يُعد من أهم المراكز المتخصصة في (جراحات الاسنان، والوجه والفكين ، والتركيبات ، وزراعة الاسنان ).

ونوه عبدالغفار، الى استحداث الخدمات الطبية التخصصية في بعض المستشفيات التى تستقبل عدد كبير من المواطنين لتلقى الخدمات الطبية، ومنها مستشفى صدر المنيا حيث تم (إنشاء قسم الجراحة والطوارئ ، و3 غرف عمليات ، واستحداث وتفعيل منظار الصدر للتشخيص والعلاج ، والقضاء على قوائم الانتظار في جراحة الأطفال و مناظير الجهاز الهضمي ، وتفعيل خدمة الاستصفاء الدموي للطوارئ ، وإستحداث خدمة الزيارة المنزلية ، وتفعيل العيادات المسائية)، بالإضافة إلى تفعيل خدمة مناظير الجهاز الهضمى التشخيصية والعلاجية و مناظير الانف والاذن بمستشفى مغاغة المركزي، بجانب تطوير ورفع كفاءه مستشفى الصحة الانجابية، ورفع كفاءة 25 سرير، وتطوير ورفع كفاءه مستشفى مصر الحرة وتجهيز50 سرير لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبدالحكيم وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، الى تقديم الخدمات الطبية ل 121 ألف و 949 مواطناً من خلال 88 قافلة طبية في تخصصات مختلفة لتقديم الخدمات الطبية للاماكن الاكثر احتياجاً، بالإضافة إلى استقبال 776 ألف و 234 مواطناً من خلال مراكز ووحدات الرعاية الاولية، حيث تم تطوير 51 وحدة صحية و جاري العمل على تطوير 112 وحدة صحية ضمن مشروع حياة كريمة.

واضاف انه فى اطار الإهتمام بالتعليم الطبي المستمر، وتطوير ورفع كفاءه الكوادر البشرية، تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية المختلفة في التخصصات الطبية لمتابعة كل ما هو جديد في مجال الطب، بالاضافة إلى الدورات التدريبية للتنمية البشرية لتقديم أفضل المناهج والاسس الصحيحة لبيئة عمل أفضل لرفع مؤشرات الكوادر الطبية لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين .

ولفت عبدالحكيم، الى تكثيف الحملات المرورية على المنشأت الطبية الغير حكومية، حيث تم المرور على 5574 منشاه، حيث تم إصدار150 قرار غلق للمنشأت المخالف الاشتراطات الطبية، بجانب الحملات المرورية على المنشأت الغذائية، حيث تم المرور على 28 ألف و 678 منشاه غذائية، مشيرًا الى اعدام 32 ألف و 770 كيلو من الاغذية المنتهية الصلاحية، و 11 ألف و 391 لتر من العصائر المنتهية الصلاحية.