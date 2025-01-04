العالم اليوم - بقوة 5.8 درجة.. زلزال جديد يهز إثيوبيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يناير 2025 04:23 صباحاً - ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، السبت، أن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب إثيوبيا، السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. يأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.

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