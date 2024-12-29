أحمد الفيشاوي يكشف عن علاقة والده بسهير رمزي: “كانت أمنا الثانية”

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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث الفنان أحمد الفيشاوي عن زواج والده، النجم الراحل فاروق الفيشاوي، من الفنانة سهير رمزي، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما كانت مميزة وأنها كانت بمثابة أم ثانية له ولأسرته.

وفي تصريحاته الأخيرة، قال أحمد: “سهير رمزي كانت جميلة، كانت أمنا التانية.. والدتي كانت بتسيبنا 3 شهور الصيف لمدة 4 سنين في الفيلا عندها في العجمي".



وتابع: "حاليًا مبتواصلش معاها لأن الدنيا مشاغل وبتوه الناس عن بعض".



يُذكر أن فاروق الفيشاوي كان قد تزوج من سهير رمزي لفترة قصيرة في الثمانينيات، ورغم انتهاء الزواج، استمرت العلاقة بينهما على احترام وصداقة متبادلة، تصريحات أحمد الفيشاوي جاءت لتسلط الضوء على جانب غير مألوف من حياة والده الشخصية.

أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوي

و يذكر أن أحدث أعمال أحمد الفيشاوي، هو فيلم "السيستم"، الذي تدور أحداثه حول قصة الشاب (وحيد)، الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه (مصطفى) ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.

طاقِم عمَل فيلم "السيستم"

يشارك في بطولة فيلم "السيستم" كلًا من: طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ميس حمدان،نهى عابدين، رانيا منصور، يارا عزمي، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: أحمد مصطفى، وإخراج: أحمد البنداري.

آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي

و الجدير بالذكر أن، آخر مشاركات أحمد الفيشاوي الفنية كانت بفيلم "بنقدر ظروفك" وشاركه البطولة مجموعة من النجوم مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، وعارفة عبد الرسول، ومن تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.