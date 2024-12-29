الحريق هائل يلتهم مصنع أثاث في دمياط و10 سيارات إطفاء تحاول إخماد النيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - وقع حريق حائل داخل مصنع لصناعة الأثاث بالمنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة، وذلك عقب حدوث ماس كهربي أدي إلي اندلاع النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط بلاغا أفاد بنشوب حريق هائل داخل مصنع لإنتاج الأثاث الخشبي بالمنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة، وعلى الفور تحركت قوة شرطية من قبل قسم شرطة دمياط الجديدة نحو موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، فيما دفعت الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، بينما تمكنت شركة ريبكو جاس من فصل خدمات الغاز الطبيعي عن المنطقة، إضافة إلي فصل خدمات التيار الكهربي عن موقع الحادث تمهيدا للسيطرة على الحريق.