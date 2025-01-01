أخبار مصرية

التحالف الوطني ببورسعيد يشارك في احتفالات رأس السنة الميلادية بتوزيع هدايا تذكارية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 01:30 مساءً - في أجواء من المحبة والإخاء، وفي إطار فعاليات التحالف الوطني بجميع المحافظات بمناسبة رأس السنة الميلادية، شارك التحالف الوطني في محافظة بورسعيد الإخوة المسيحيين احتفالاتهم برأس السنة الميلادية الجديدة، من خلال توزيع هدايا تذكارية على المصليين في 12 كنيسة بمختلف مناطق المحافظة.

جاءت هذه المبادرة تأكيدًا على الروابط الوطنية العميقة بين أبناء الوطن الواحد، حيث أعرب المشاركون عن تقديرهم للأجواء التي تسودها روح التعاون والمودة بين جميع فئات المجتمع.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا من الحاضرين الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس الوحدة الوطنية في مصر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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