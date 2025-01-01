مع بداية العام الجديد.. تعرف على موعد الإجازات الرسمية 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 01:31 مساءً - مع بداية العام الميلادي الجديد 2025، يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية خلال العام، إذ تبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة ثورة 25 يناير تحل يوم سبت وهو عطلة أسبوعية.

وفي السطور التالية ينشر "اليوم السابع" الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، كالآتى:-

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد.

25 يناير السبت عيد الشرطة - وثورة 25 يناير.

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك.

31 مارس الإثنين إجازة عيد الفطر المبارك.

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم.

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.

1 مايو الخميس عيد العمال.

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات.

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك.

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك.

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.