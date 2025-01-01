”الساقي للإنشاد” ضمن فعاليات وزارة الثقافة.. بقبة الغوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 01:30 مساءً - تستهل وزارة الثقافة العام الجديد، بأمسية دينية في ليلة لعشاق مدح الرسول الكريم صل الله عليه وسلم، تحييها "فرقة الساقي" للإنشاد والمديح الديني، بقيادة الفنان "عادل حجازي" وذلك بمركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك في الثامنة مساء الجمعة (٣ يناير).

تتضمن فقرات الحفل تقديم باقة من الأناشيد الدينية التي ينفرد بأدائها مداحي الفريق منها "يا غصن نقا"، "الصبح بدا من طلعته"، "سيدنا النبي بيحبنا" وغيرها

وعن الفريق، يقول "عادل حجازي" أن جميع مُنشدي وأعضاء الفريق جمعهم حبهم في مدح النبي واحياء حفلات الذكر، كما انهم عزموا على توصيل رسالة الإسلام كونه دين المحبة والسلام واعلاء القيم الأخلاقية، الدينية والاجتماعية لحث المواطنين في التقرب إلى المولى عز وجل.