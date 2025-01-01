«الصحة»: تنطيم برنامج تدريبي لمساعدي مديري منشآت الرعاية الأساسية ب 251 منشآة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 01:31 مساءً -

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استحداث دورًا جديدًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، لتحسين برامج الرعاية الصحية لتعزيز صحة الأم والطفل، بما يضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استحداث دور "مساعدي مديري منشآت الرعاية الأساسية لصحة الأم والطفل"، سيساهم في تطوير الأداء الإداري والفني داخل منشأت الرعاية الأولية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة الصحية.

وقال الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان - خلال افتتاح البرنامج التدريبي لمساعدي مدير المنشأة لصحة الطفل والأم- إن هذا الدور يعكس استراتيجية الوزارة لتطوير النظام الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة - في كلمتها- أن البرنامج التدريبي لمساعدي مديري منشآت الرعاية الأولية لصحة الطفل والأم استمر على مدار يومين، وضم ممثلي 251 منشأة تطوير ضمن المرحلة الأولى بمبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية، وبمشاركة 500 متدرب ممن يتمتعون بمهارات القيادة والإشراف والتخطيط والتنظيم والتواصل الفعّال، لضمان قدرتهم على القيام بمهامهم الجديدة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى مديري رعاية الأمومة والطفولة على مستوى مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.

وأشارت الدكتورة رشا خضر، إلى أن دور مساعدي مدير المنشأة يكمن في الإشراف على تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأعلى المعايير، مؤكدة أن مهامهم تشمل متابعة المظهر العام والالتزام بالزى الرسمي فى اماكن تقديم الخدمة، وتوافر المستلزمات الطبية والتجهيزات الأساسية، إلى جانب مراقبة الأداء الفني والالتزام بتطبيق بروتوكولات الرعاية الصحية فيما يتعلق بصحة الأم والطفل، كما أكدت أهمية هذا الدور في ضمان استمرارية جودة الخدمة وتكاملها داخل المنشآت الصحية.