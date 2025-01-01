أخبار مصرية

تعطل خدمات التحويل عبر Instapay.. ومصدر: سيتم إصلاح العطل سريعا

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 01:31 مساءً - تعطلت خدمات التحويل المالى لتطبيق "إنستاباى" اليوم الأربعاء، أول أيام العام الجديد 2025، حيث لم يتمكن العديد من المستخدمين من إجراء التحويلات المصرفية عبر التطبيق الشهير، وهو ما أثر على الدخول على خدمات التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وعمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

 

وقال مصدر مصرفى  أنه جارى العمل على إصلاح العطل الفنى واستئناف الخدمة وستعود للعمل فى أسرع وقت ممكن.

 

وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باى تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية فى التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا