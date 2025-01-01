البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 01:31 مساءً - تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء يوم الاثنين المقبل، قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس.

ويشارك فى احتفال الكنيسة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.

ويأتى احتفال الكنيسة بعيد الميلاد المجيد بعد فترة صوم للكنيسة الأرثوذكسية والتى دامت 43 يوما، وتعبر هذه المدة عن الآتى:

- 40 يوما لاستقبال المسيح، كما صام موسى 40 يوما.

- 3 أيام لتذكر معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

جدير بالذكر أن صوم الميلاد هو صوما من الدرجة الثانية أي تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.