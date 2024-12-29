انت الأن تتابع خبر للمرة المليون الصحة تحذر من هذا النوع من حقنة البرد والتى تعالج الدور المنتشر والتى تسبب الوفـ..ـ..اة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد استشاري الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاحات الدكتور أمجد الحداد أن نزلات البرد لا تسبب مضاعفات خطيرة، مشيرا إلى أن أغلب الالتهابات هي التهابات عائلية تصيب جميع أفراد العائلة.

و جددت وزارة الصحة تحذيرها من استخدام حقنة البرد المعروفة بالأسماء التالية:

حقنة هتلر

-1 × 3 حقنة

الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد

حقنة البرد لها آثار صحية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة

وأكدت وزارة الصحة أن حقنة البرد لها آثار صحية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأوضحت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا يعد وسيلة فعالة وآمنة لتعزيز المناعة والحماية من الإصابة بالإنفلونزا.

وأكدت وزارة الصحة أن لقاح الانفلونزا متوفر في فروع سيروم آند فاكسين في كافة أنحاء الدولة وفي العديد من الصيدليات.

حقنة كارثية تحتوي على الكورتيزون ومسكن للألم ومضاد حيوي

وأوضح أنها حقنة كارثية تحتوي على الكورتيزون ومسكن للألم ومضاد حيوي وليس لها دور طبي وتوفر راحة مؤقتة للمريض ولكنها لا تعالج الفيروس سواء كان إنفلونزا أو نزلة برد أو فيروس تنفسي مخلوي.

أكدت وزارة الصحة على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا مع بداية فصل الشتاء للوقاية من مضاعفات فيروس الإنفلونزا، خاصة أن فيروس الإنفلونزا يتعرض لطفرات متعددة تؤدي إلى شدة الإصابة وأعراضها.

وأوضح أن هذا الفيروس المنتشر يمكن علاجه بالتغذية السليمة واستخدام الأدوية الخافضة للحرارة، مؤكداً أنه يمكن الشفاء منه خلال أسبوع.

وأضاف أنه من الممكن أن يصاب الإنسان بأكثر من نوع من العدوى الفيروسية خلال الموسم الواحد.

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فيروس البرد المنتشر حاليا بين المصريين هو مجموعة من الفيروسات التنفسية، يمكن أن تكون فيروس البرد، أو الفيروس التنفسي المخلوي، أو الإنفلونزا، أو أحد المتحورات من فيروس كورونا.

وأوضح استشاري أمراض الحساسية والمناعة أن 80% من الالتهابات تشفى حسب قوة مناعة جسم الإنسان وزوال المرض، مع الراحة وشرب السوائل الدافئة.

أعراض البرد السائد حاليا