بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 02:52 مساءً - مرض نادر”.. أم لطفلين تعاني من حالة غريبة عند اكتمال القمر

تم تشخيص أم لطفلين، تدخل في حالة تشبه الغيبوبة كلما كان القمر مكتملًا، بأنها تعاني من اضطراب نادر في الصحة العقلية.

وفقًا لتقارير صحيفة “الديلي ميل”، كانت المرأة تتصرف بشكل غير معتاد أثناء اكتمال القمر، حيث تبدأ في التحدث بصوت مختلف، وتجلس في صمت غير مألوف، وتبكي بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

أفادت عائلتها أن النوبات كانت تحدث غالبًا دون أي إنذار مسبق، وتستمر لمدة تصل إلى ساعتين، مما جعلها تبدو وكأنها “ممسوسة”.

وفي التفاصيل، كانت ربة المنزل الهندية، التي تبلغ من العمر 55 عامًا، تتلقى العلاج على يد ممارسي الطب البديل المحليين لمدة سبع سنوات، قبل أن يتم إدخالها أخيرًا إلى المستشفى.

أجرى الأطباء هناك اختبارات على كبدها وكليتيها ودماغها، وجاءت جميع النتائج طبيعية، لكن التقييم النفسي أظهر أنها تعاني من الاكتئاب منذ مراهقتها.

كما أخبرت الأطباء بأنها تعاني من انخفاض الطاقة، والشعور باليأس، والانسحاب الاجتماعي.

أدى ذلك، إلى جانب سلوكها غير المنتظم، إلى تشخيص حالتها بأنها تعاني من “اضطراب الغيبوبة والاستحواذ” (TPD).