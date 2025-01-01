انت الأن تتابع خبر سيرجي روبرتو يكشف عن رغبته في العودة الى برشلونة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد ​سيرجيو روبرتو​ لاعب فريق ​برشلونة​ الإسباني السابق أن رحيله عن البارشا كانت لحظة صعبة، مشيرا إلى أنه كان يرغب في الاستمرار ولكن مشاكل اللعب النظيف منعت ذلك.

وقال: “كنت أريد أن أودع الجماهير على أرض الملعب، أنهيتُ مباراتي الأخيرة معتقدا أنني سألعب في الكامب نو مرةً أخرى، وأتمنى أن أعود يومًا ما لفعل ذلك”.

وتابع: “كان حلمي دائمًا هو اللعب لبرشلونة، وعندما وصلت كان هناك الأفضل في العالم بوسكيتس وإنييستا وتشافي، وحاولت التكيف ولم يكن خيارا سيئا أن ألعب في الظهير، أنا فخور جدا بكل ما قدمته لهذا الفريق.